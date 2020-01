El Pleno aprueba definitivamente el presupuesto para 2020

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado de forma definitiva el presupuesto para el año 2020 según el documento inicial consensuado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Como ya se había adelantado se han desestimado las alegaciones presentadas por PSOE y Federación de Vecinos manteniéndose las cantidades y formas previstas. Los partidos de la oposición socialistas y Ganemos han vuelto a insistir en la falta de participación ciudadana, de diálogo y las prisas por acometer el reparto de subvenciones a las asociaciones mediante concurrencia competitiva sin estar preparados para ello.

El pleno extraordinario ha dejado pocas sorpresas, desde Ganemos, Sonia Ordóñez se ha adherido a las alegaciones presentadas por los socialistas y ha acusado al equipo de gobierno de haber convertido los servicios sociales municipales en servicios meramente asistenciales. Ha rechazado el argumento de la comisión de Hacienda que calificaba las alegaciones como subjetivas y se ha preguntado qué tienen de objetivos los presupuestos. Críticas a la falta de diálogo, de participación y calificativos como oscurantismo a la gestión.

La portavoz de Vox, Sonia Lalanda, ha acusado a la oposición de hacer un brindis al sol con sus alegaciones, ha recordado que estamos en un sistema representativo y no asambleario. Insinuaciones acerca de relaciones familiares entre representantes socialistas y de asociaciones vecinales a los que ha querido restar importancia porque "no representan a todos los vecinos sino más bien al contrario". Ha augurado un negro panorama de subida de impuestos estatales del PSOE y sus satélites por lo que ha instado a que sean los ayuntamientos quienes equilibren esta situación.

Desde Ciudadanos Urbano Revilla ha defendido el documento asegurando que no comprendían las alegaciones ya que consideran que el único objetivo que se ha perseguido es el de retrasar su entrada en vigor para entorpecer la labor municipal. Una artimaña sin ningún trasfondo que, una vez solventada, permitirá que el ayuntamiento empiece a funcionar como corresponde.

Por su parte el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel, ha hecho referencia a las leyes en las que se basa para rechazar las alegaciones presentadas y defendiendo tanto las inversiones como la nueva fórmula para el reparto de subvenciones a las asociaciones. Ha apuntado que tiene como objetivo en estos años centrar los gastos en las competencias propias del ayuntamiento en detrimento de otras de las que ahora se hacen cargo.

La más combativa ha sido la portavoz del PSOE, Miriam Andrés quién ha acusado al equipo de Gobierno de no estar preparado para asumir el nuevo modelo de concurrencia competitiva recordando que no ha sido hasta diciembre que se han resuelto las subvenciones correspondientes a 2019 lo que demuestra la falta de eficacia del ayuntamiento en esta materia y no comprende las prisas por entrar en este sistema. Críticas también a la tardanza de convocar a las asociaciones para explicarles el nuevo modelo y que se ha producido en enero cuando tenían que haberlo hecho previamente a presentar el presupuesto. Asegura Andrés que los colectivos no se sienten escuchados por los responsables municipales.