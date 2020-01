El Gobierno quiere una Navarra cien por cien digital para 2030

El Gobierno foral se compromete a presentar en verano la Agenda 2030 de estrategia digital, que planteará los pasos a seguir para cumplir los objetivos que se han propuesto. Guzmán Garmendia, director general de Transformación Digital del Gobierno de Navarra, ha explicado que "en 2024 queremos tener un Gobierno del Dato, es decir, que todas las decisiones se tomen en base a datos, con ingeniería de datos, con Big Data, con inteligencia artifical; y en 2030 queremos tener una Navarra cien por cien digital".

Garmendia ha señalado que "la herramienta que va a evitar en gran medida la despoblación es la tecnológica, no nos engañemos. Todas las semanas recibimos a un número importante de alcaldes y alcaldesas de Navarra con una preocupación: la banda ancha, que nos les llega a sus empresas, que no les llega a sus vecinos. Y eso, a día de hoy, es como no tener carreteras."

Asimismo, el Gobierno foral espera tener en menos de dos meses el Manifiesto del Dato, que abordará la vertiente ética de todo lo relacionado con la gestión de datos.