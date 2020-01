Personas afectadas por las Becas Navarras insisten en la confusión de las bases

Entre los becados afectados insisten en la falta de concreción y la confusión en las bases de dichas becas, que requerían un regreso de estas personas a la comunidad foral. Sin embargo, existían dos tipos de retorno. Uno de ellos, "retorno de facto", el que la vida laboral se recoja un trabajo en Navarra. El otro tipo era el de "retorno estratégico", el que el trabajo reporte un beneficio a Navarra. Es en este último donde las bases quedaron confusas y sin un marco objetivo claro.

Los becados afectados proponen ahora una "propuesta de devolución estratégica", es decir, ofrecer su trabajo desde las distintas localidades donde se encuentran para trabajar en favor de Navarra. Y ponen este ejemplo: "Cada vez que se lance una campaña de turismo en Navarra nosotros podríamos trasladar esa campaña y ser los portavoces en los medios de comunicación de los distintos países donde nos encontramos", así lo explicaba Alejandra Piñera a la Cadena SER.

Una devolución no monetaria, bajo el concepto de "retorno estratégico", porque aseguran que es lo que de un principio se contempló en las becas. "Para muchos de nosotros sería mucho más sencillo pagar la deuda y olvidarnos. Hay deudas que son asumibles. El problema es que hay otras muchas deudas que no lo son. Estas becas no se crearon como un préstamo o una subvención sino como unas becas para internacionalizar Navarra", añade Piñera.