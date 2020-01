Posac preocupado por la parálisis en las licencias de obra

Preocupación. El concejal del grupo independiente en el Ayuntamiento de Peñafiel, José Luis Posac muestra su inquietud por la situación que atraviesa la gestión de las licencias iniciación de proyectos de obra en Peñafiel.

Posac afirma que "ahora mismo estos proyectos hay que llevarlos a Diputación y hay obras iniciadas que están paradas ahora mismo y todavía no ha venido Diputación a verla y la gente está muy disgusta". El edil añade que "antes lo firmaba el arquitecto de aquí, del Ayuntamiento, y ahora tiene que pasar a Diputación". Posac, crítico, manifiesta su disconformidad por esta gestión "es una decisión del alcalde, ya lo he hablado con él, y yo no hubiera tomado esta decisión".

Del mismo modo, el edil espera que se llegue a un pacto para los presupuestos ya que "estoy con las manos atadas" para una de sus propuestas, la de ampliar personal del Ayuntamiento. "Yo quiero ampliar a cuatro las personas de limpieza", afirma. Ahora tan solo son dos. "La situación no es agradable, ya llevamos siete meses, no puedo disponer de personas para el mantenimiento de las cosas que hay que hacer en un pueblo", señala el edil peñafielense.

Colectores, tala de árboles y escombreras

Posac, responsable del área de medio ambiente del consistorio, apunta en la gestión del colector de las viviendas donde se ubicaba la torre del agua. "Tenemos que ponernos ya con él y para ello necesitamos un presupuesto".

Además, Posac ha repasado la situación del arbolado de los parques. Preocupado por los sucesos que han tenido lugar recientemente a causa de los temporales de fuerte viento y el peligro que puede conllevar para la ciudadanía. "Son árboles que no se han contralado durante años, se han hecho enormes, y no va a quedar otra solución que la tala".

También ha puesto el foco en las escombreras ilegales. "Hasta cinco escombreras me he encontrado" afirma Posac. Ahora "ya están limpias", apunta, al mismo tiempo que hace un llamamiento para acabar con esta práctica. "Cualquier vecino que no pueda disponer del punto limpio, que lo comunique en el Ayuntamiento y nosotros vamos a pasara a recogérselo", afirma José Luis Posac.