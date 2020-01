Zubeldia: "Contra el Villarreal pensé que me expulsaban"

Igor Zubeldia ha recibido el premio al mejor jugador de la Real Sociedad la temporada pasada, 2018-29, del espacio de la 'Real Tertulia' del programa SER DEPORTIVOS GIPUZKOA. El premio, por votación popular, ha sido designado por los oyentes de la Cadena SER en Gipuzkoa y los votos de los contertulios que participan todos los lunes en el espacio de opinión sobre la Real Sociedad.

El premio ha sido entregado en un establecimiento muy típico y con mucho sabor txuri-urdin, la Venta Cervecería, ubicado frente al estadio de la Real Sociedad, y engalanado con fotos clásicas de la historia realista y un enorme mural de Atotxa, al que ahora se quiere parecer el nuevo Anoeta. En ese escenario, Igor Zubeldia ha querido agradecer a los oyentes sus votos, y ha hablado de la actualidad del equipo donostiarra, desde la Copa contra el Ceuta hasta el penalti que cometió contra el Villarreal y que fue el comienzo de los males de la Real en la última jornada. "Es verdad, sí, reconozco que cuando hice el penalti pensé que me expulsaban. Me dijo Oyarzabal que me fuera de allí rápidamente y luego ya me cambió el entrenador. Me equivoqué, pensé que llegaba bien y le hice penalti", ha reconocido Zubeldia haciendo autocrítica.