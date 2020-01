Suspendidas las consultas en la zona de salud del Tera

El PSOE preguntará en las Cortes de Castilla y León por el episodio que en la jornada del martes vivieron los vecinos de la zona básica de salud del Tera, con todas las consultas suspendidas en los pueblos, ante la ausencia de médicos para atenderlas, excepto en el centro de salud de Camarzana de Tera.

Para los socialistas, es una prueba más de la incapacidad de la Consejería de Salud para gestionar el sistema público sanitario en los pueblos de Zamora y también ejemplo de cómo se recortan servicios sin cubrir las bajas de médicos y de personal en los consultorios. Los procuradores del PSOE preguntarán a la Consejera por qué no se ha previsto la sustitución de los facultativos que ayer no estaban trabajando, 5 de los 8 asignados, aunque este grupo considera que en realidad no es un hecho aislado y lo que está pasando es que la Junta de Castilla y León ya está aplicando el nuevo programa de reordenación del sistema cerrando consultorios locales.

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública también se preguntaba en un comunicado ¿dónde está la consejera de Sanidad? y por qué no sigue la estela de su antecesor dejando sin cubrir vacantes ante incidencias previsibles.