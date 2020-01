El daño de las grandes superficies y el comercio digital a las pequeñas tiendas

El fin de las compras navideñas da paso a un nuevo periodo en el comercio: las rebajas. Y mientras las grandes superficies cuelgan los carteles de descuentos, los pequeños negocios y tiendas de proximidad les siguen el ritmo, como pueden. En el último año, al menos 18 comercios han tenido que echar en el cierre en el barrio zaragozano de Las Fuentes.

Mientras tanto, la asociación de comerciantes del barrio intenta hacer frente a una realidad que no frena. Las grandes superficies y las compras online son dos rivales a los que los pequeños comercios de los barrios intentan hacer frente día a día.

Sin embargo, pese a que muchos piensan que la digitalización de las tiendas puede ser una solución, la presidenta de Comercio del Barrio de las Fuentes, Aurora Sáchez, explicaba, no es tan fácil, tal y como ha explicado en Hoy por Hoy Zaragoza.

"Para poder tener una tienda online necesitamos hacer una inversión que ahora no nos podemos permitir", señala. "No puedo estar vendiendo una prenda que posiblemente, en ese mismo momento, la pueda estar comprando otra persona en internet; no puedo tener un almacén con productos parados para ver si vendo", continúa Sáchez.

En este sentido, para hacer frente a los grandes retos del nuevo comercio, Sáchez afirmaba que lo importante es seguir estando ahí para cuando el cliente nos necesite.

Y añade: "Ha cambiado mucho porque la gente sí que es cierto que se va a los grandes almacenes pero en el fondo, cuando ya tienes una necesidad, que necesitan ayuda, vienen aquí porque aquí haces arreglos, con qué zapato lo tienen que combinar... porque no todo el mundo sabe ni es una 'influencer'"

Porque, en definitiva, explicaba Loli, la propietaria de Lencería Campillo, el paso más importante lo debe dar el cliente. "Das más confianza que no comprando por internet, que crean más en el tú a tú, el cara a cara, el hablar con la persona que te está atendiendo, la atención personalizada".