Las claves de un nuevo Juan Muñoz

Juan Muñoz se ha ganado la condición de “indiscutible” en el Almería por sus últimas actuaciones. El sevillano ha reconvertido su posición a segundo punta desde la llegada de José María Gutiérrez, ‘Guti’, y el rendimiento no se ha visto mermado, sino todo lo contrario. Acumula cuatro jornadas seguidas viendo portería y en Lugo fue asistente por partida doble en los goles de Darwin Núñez.

En los medios oficiales del club, Juan Muñoz analizó su rol en el equipo y apuntó sentirse cómodo en el trabajo ofensivo con Darwin Núñez. El uruguayo se está destapando como un futbolista top, y en parte es gracias a la aportación del utrerano: “Es muy fácil jugar con él. Todavía es joven, pero tiene las ideas muy claras. Es veloz, va bien a las espaldas y siempre nos entendemos. Me alegro de que esté marcando, porque es una apuesta fuerte que hizo el club en verano”.

Todo cambió con la llegada de Guti, quien le encomendó una nueva misión más allá de ver portería: “El rol es de enganche, de segundo punta, de venir a recibir la pelota. El míster me dio confianza y seguridad en mi nueva posición y me siento muy cómodo”.

Exigencia

Hasta el próximo jueves no vuelve a competir el Almería, frente al Real Oviedo en el Mediterráneo, aunque Muñoz ya sabe que el único resultado positivo será la victoria. El objetivo es ascender y con la trayectoria rojiblanca solo vale pensar en tres puntos: “Cuando pones el listón tan alto la gente te exige seguir en esa línea. Mi padre me decía que cuando das jamón, luego no quieres mortadela. Ya conocemos esta categoría y cualquier equipo te puede pegar un baile. Hemos recuperado la buena dinámica”. Especial motivación hay en el vestuario del Almería por la última derrota en 2019, frente a la Ponferradina, y pese a que se corrigió a la vuelta de vacaciones con el 0-4 de Lugo, Juan Muñoz tiene ganas de más: “Vivo el fútbol a muerte. Tuve la mala suerte de pasar momentos difíciles en algunas Navidades, pero siempre buscaba el lado positivo. Ahora soy feliz con mi trabajo y regresé disfrutando el doble”. El reconvertido Juan Muñoz sigue sin tocar techo en el Almería.