La plantilla guarda la ley del silencio sobre el caso Víctor

Ha sido una mañana muy extraña en el entorno del Málaga en el primer entrenamiento sin Víctor Sánchez del Amo. El equipo regresaba al trabajo tras haber disfrutado de descanso el lunes y el martes, y la sesión ha contado con la dirección del segundo entrenador David Dóniga.

El entrenamiento comenzó casi una hora más tarde de lo previsto debido a una reunión de la plantilla con el director general del Málaga, Richard Shaheen, que estuvo acompañado de un abogado. El dirigente salió de las instalaciones del estadio de atletismo poco después de que los jugadores saltaran al césped. También estuvieron presentes el director deportivo, Manolo Gaspar, y el coordinador de la cantera, Duda.

El entrenamiento en sí tuvo poco interés ya que apenas duró una hora, y los lesionados Adrián, Keko y Lombán siguen al margen.

La situación cada vez se torna más complicada ya que los empleados del Club han recibido órdenes de no permitirle al técnico la entrada al estadio La Rosaleda.

Los futbolistas aún no han dado su visión de los hechos ya que todos declinaron pronunciarse ante los medios a la salida del entrenamiento. La entidad, tras el comunicado donde anunciaba que Víctor estaba apartado, no se ha pronunciado después, y tampoco se comporta con normalidad ya que no hay prevista aún ninguna comparecencia de jugadores como ocurre habitualmente cada semana.

La sesión del jueves está prevista también a puerta cerrada en el estadio de atletismo, y en principio volverá a contar con David Dóniga como técnico. Aún faltan varios días para el próximo partido, el Málaga recibirá a la Ponferradina el próximo martes, y es una incógnita quien será el entrenador que se siente en el banquillo local de La Rosaleda.