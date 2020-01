Jaime Urrutia: "En los años 80, había más libertad de expresión que ahora con tantas redes sociales"

Jaime Urrutia, es uno de los músicos más importantes del pop español, un artista con una personalidad muy marcada. En el programa Hoy Por Hoy Alicante, hemos hablado con él y hemos hecho un repaso, tanto a su carrera en solitario, como en Gabinete Caligari, donde se salían siempre de lo estereotipado.

Con una amplia carrera discográfica que abarca más de tres décadas, Jaime Urrutia sigue al pie del cañón defendiendo todas esas canciones que han escrito grandes páginas dentro del pop español. Su último trabajo fue ‘Lo que no está escrito’ publicado en el año 2010. Sobre el lanzamiento de una nueva publicación, nos decía: “La gente de ahora ha perdido la costumbre de escuchar y comprar un L.P. Le propuse a mi discográfica lanzar sencillos y me dijo que no, que tenía suficiente talento para hacer un disco completo. Así que sigo trabajando en ello” nos aclaraba el cantante, entre risas.

Hace un par de años se celebró el 30 aniversario del disco‘Camino a Soria’ de Gabinete Caligari, un trabajo que marcó un antes y un después dentro de la banda y que les dio una gran popularidad en toda España. Sin duda alguna, uno de los fuertes de Urrutia, son las letras de las canciones, donde la provocación, la ironía y el humor, hacen que sus composiciones sobresalgan por encima de los demás. “Lo hacíamos para llamar la atención. Soy muy exigente con las letras y por eso ahora me está costando más sacar un disco. Quizás ya he dicho mucho en mi vida y no quiero repetirme” nos aclaraba Jaime.

Jaime Urrutia, estará este sábado 11 de enero en el Teatro Principal de Alicante con la gira ‘Al Natural’ donde hará un repaso a toda su trayectoria en formato trío.

Aquí tienes la entrevista completa que hemos tenido con Jaime Urrutia en el programa.