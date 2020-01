Vox llama a sus bases a movilizarse en Aranda contra el Gobierno

Aranda no será ajena a las movilizaciones convocadas por la plataforma España Existe como reacción al pacto que mantendrá a Pedro Sánchez en la Moncloa con el apoyo de Unidas Podemos y de otras fuerzas minoritarias. Vox llama a sus bases a secundar la concentración que está prevista este domingo a las doce del mediodía en la Plaza Mayor, donde se anuncia la lectura de un único manifiesto, común al que se leerá en las citas del resto de municipios donde hay convocatorias iguales que esta. La consigna que acompaña a este lema apela a “un gobierno que respete la Constitución y la Soberanía’. Dice Vicente Holgueras, portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento arandino, que de lo que se trata es de dejar constancia del malestar de una parte de la sociedad por una investidura, en la que fueron decisivas las abstenciones de los 13 representantes de Esquerra Republicana de Catalunya y de los 5 de Euskal Herria Bildu. “La protesta no es en cuanto al gobierno en sí, sino a los apoyos que ha tenido: es decir, cuando la portavoz de Esquerra Republicana manifiesta que le importa un comino la gobernabilidad de España y que por eso se abstiene al gobierno de Sánchez, entendemos que con esos apoyos malamente se puede gobernar”, explica Holgueras, que añade que lo que se pretende “es dejar constancia de que hay una parte de la sociedad que no está conforme y que el gobierno gobierna para todos y queremos que tengan en cuenta a esa parte de la sociedad que no está conforme con este gobierno”.

La iniciativa, que es anterior a la votación en la que quedó investido el líder socialista como presidente del gobierno, está siendo promovida a través de las redes sociales por Vox, pero no cuenta con el respaldo del PP y Ciudadanos, lo que perfila un escenario distinto al que estas tres formaciones políticas dibujaron el 19 de febrero del año pasado en la madrileña plaza de Colón, clamando por una convocatoria anticipada de las Elecciones Generales. Vicente Holgueras recalca que cada partido es libre de invitar a sus bases a participar o no hacerlo, aunque esto pueda restar afluencia, pero por lo que respecta a Vox están completamente de acuerdo con el espíritu de esta movilización. “Nosotros acudimos porque estamos conformes con la plataforma que ha convocado la manifestación, pero no decimos quién tiene que ir: que vaya el que quiera; esto es la libertad de expresión”, concluye el portavoz municipal de Vox.