El Sipla considera kamikaze una disolución de la policía local de Siero mientras el alcalde pide "autocrítica" al sindicato

El alcalde de Siero, Ángel García, mantiene el pulso con el sindicato Sipla de la policía local, que le ha llevado incluso al regidor a encargar un dictamen para valorar la posible disolución del cuerpo en el que a día de hoy cerca del 40 por ciento de la plantilla se encuentra de baja. Una situación que García vincula a la escalada de enfrentamientos con el Sipla y que llegó a un nuevo máximo en la pasada Noche de Reyes con acusaciones por parte del alcalde de un intento de boicot de las cabalgatas.

Cepi ha asegurado esta mañana desde La Pola, que el equipo de gobierno local actuará desde la calma pero siempre velando por el interés público y por tanto, con el cumplimiento de los servicios públicos.

Pide además autocrítica a algunos sindicatos de la policía local después de que UGT, USO, Sipla y CCOO le acusaran esta semana de buscar la confrontación; una opinión muy respetable a juicio del alcalde, quien sin embargo reitera que “Hay cuestiones con las que no hay nada que negociar; es decir, si hay una jornada legal establecida por ley no hay nada que negociar, si hay una falta de predisposición a cumplir con las obligaciones, pues evidentemente algún sindicato debería hacer un poco de autocrítica y ver que quien más está deteriorando la opinión que hay sobre los servicios públicos son ellos con sus actitudes”.

Ángel García vincula además el aumento del número de bajas laborales, con 18 agentes de 47 a día de hoy en casa, con la decisión del equipo de gobierno de tomar cartas en el asunto, porque “a lo mejor el hecho de que haya un calendario nuevo o que haya un jefe nuevo o que se estén exigiendo unas obligaciones mínimas, pues está generando un aumento de las bajas”. Añade que “Nosotros no damos, ni cuestionamos bajas, las da un médico que es la persona capacitada para ello, pero si detectamos que actualmente el ayuntamiento cubre el 100 por cien de la baja desde el primer día y desde que hemos adoptado esta medida se han incrementado las bajas de uno o dos días, probablemente fruto de la casualidad, pero se han disparado las bajas”

Respecto a la petición de Somos Siero de la convocatoria de un pleno monográfico sobre la situación de la policía local, dice Ángel García que ya existen plenos municipales ordinarios donde se puede tratar este asunto y acusa a Somos de buscar el desgaste del gobierno local actual.

RESPUESTA DEL SIPLA

Este jueves, ha hablado de este enfrentamiento el secretario general del Sipla. Ildefonso Rodríguez considera al alcalde un kamikaze y niega que el regidor tenga la potestad de disolver la policía local. Según el responsable del sindicato policial eso sería ilegal. Por eso entiende que Ángel García se está dedicando a echar mierda a sus propias policías.

“Es un disparate” ha señalado Rodríguez, que ha afirmado que García “ha cometido delitos” y que desde su sindicato están acudiendo a los tribunales. Así, ha indicado que cuando su organización se manifestó en octubre, García cerró al día siguiente las dependencias policiales de Lugones. “Es algo que no puede ser decisión del alcalde, tiene que ir al pleno”, ha comentado, además de señalar que otras fuerzas de seguridad del Estado sufren las consecuencias de esa decisión.

Según Rodríguez, ya hay funcionarios e incluso concejales que les han hecho llegar el “despotismo” con el que actuaría García. “Hay gente de baja”, ha señalado, a preguntas de Europa Press.

En vista de la actitud del alcalde, Rodríguez lamenta que no se vea una posible solución al conflicto. “No se da cuenta de que él se va a ir, pero nosotros seguiremos trabajando como policías”, ha señalado, añadiendo que no tiene sentido que critique tan ferozmente a un cuerpo que depende del mismo García.

En cuanto a las reivindicaciones que viene planteando el Sipla en Siero, Rodríguez ha comentado que pasan por cuestiones tan simples como la firma de un calendario laboral. El dirigente sindical duda también de la decisión del alcalde de nombrar un nuevo jefe de Policía y de que se hayan cumplido escrupulosamente requisitos como mérito y capacidad.