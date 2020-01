"No les cuidamos lo suficiente"

La Asociación de Víctimas contra la impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (AVIDNA) en colaboración con la Asociación Artística Vizcaína han organizado una exposición denominada ‘Encontrarte’, mucho más que una simple muestra de arte.

Pinceles cargados de humanismo para no mirar a otro lado, para no ser cómplice del silencio como dice Ana Belén González, que busca a su hermana desde hace muchos años. Sus padres son de la generación de la “resignación”, y viven con una sensación de culpa de la que no pueden despegarse.

González cree que en general hay ganas de pasar página, que pase el tiempo y todo se olvide. Pero para evitar que esto suceda, cuenta con el apoyo de muchos artistas de Bizkaia, que con sus cuadros han querido plasmar esta injusticia.

El lunes 13 de enero se abre al público de forma libre y gratuita en la Sala de exposiciones Abando de Bilbao en Elcano 20, una muestra con obras de 24 artistas vascos, que permanecerá abierta hasta el 30 de este mes.

En dicha muestra han colaborado pintores como Ángel Momoitio y Santi de Paulas. Ambos han visitado el programa Hoy por Hoy Bilbao, junto a Ana Belén González.

Para Momoitio, la mujer es la protagonista de esta exposición, aunque el hombre también ha sufrido. Su cuadro está inspirado en un sueño que tuvo. Mantiene un espacio en blanco que refleja el bebé desaparecido, su ausencia.

Por su parte, Santi de Paulas ha confesado que al principio no conocía la problemática de los bebes robados, pero que al ir investigando e informándose, ahora cree a “pies juntillas” que existen muchos casos. En su cuadro, falta un eslabón, el del niño robado.

De las casi 4.000 denuncias de maternidades robadas presentadas ante la justicia, más de 350 en Bizkaia, no se ha resuelto ninguna.