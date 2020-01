Álvaro insiste en la llegada de un extremo izquierdo

El Cádiz está inmerso en el mercado invernal. Ya llegó Pombo que tendrá minutos en Logroño si todo es normal. Ahora, se trabaja en la llegada de un jugador de banda izquierda. Un extremo que complete la plantilla cadista. Este jugador tiene nombre y es Gaspar Panadero que pertenece al Almería. El jugador está esperando a que haya una salida en el Cádiz para rubricar su contrato con el cuadro cadista.

Cervera avisaba hoy de que "pedí un extremo en verano, nos falta un jugador de banda izquierda". Así de claro se mostraba el técnico a la hora de señalar una carencia que en su opinión tiene la plantilla. Eso si, no abre la puerta a nadie: "No doy el visto bueno a la salida de ninguno porque estoy contento con todos. Sobrar no sobra ninguno. Hay que hacer que el equipo rinda sin perder trabajo ".Eso si, es consciente de que habrá alguna baja, en pirncipio en ataque: "El club me dice que tiene que salir alguien, habrá que decidirlo". Todas las miradas apuntan a Caye o a David Quero.