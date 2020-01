Juanto Ortuño: "Jugar en Castalia es como jugar en el Bernabéu de la Segunda B"

El nuevo fichaje albinegro ha sido presentado esta mañana en Castalia en compañía del presidente, Vicente Montesinos y de Jordi Bruixola. El máximo mandatario albinegro le ha dado la bienvenida y le ha deseado suerte: «Has compartido fútbol con Calavera y Eneko y eso hará que la incorporación sea más fácil. Quiero que disfrutes, cualquier jugador que viene al CD Castellón puede y debe disfrutar porque lo que se vive en este club no se vive ni en todos los estadios, ni en todas las ciudades».

El delantero nacido en Yecla admite que ya hubo contactos en verano para fichar por el CD Castellón: “Ya hablé con Jordi y con Ángel el pasado verano”. Además confiesa que a todos los jugadores les llama jugar en Castalia: “Jugar aquí es como ir al Bernabéu de la Segunda división B. Estoy muy ilusionado”.

El propio jugador se define así: “Soy un delantero que se asocia bien, me gusta llegar al área rival y puedo actuar tanto como referencia como de segunda punta, donde crea conveniente el míster. Creo que puedo ir bien en el esquema del Castellón, por eso he querido venir aquí”.

“Vengo con ritmo, he estado jugando y estoy disponible ya si el míster lo cree oportuno para el partido frente al Sabadell de esta jornada”, declara Ortuño, al que se le nota con muchas ganas de jugar con la zamarra albinegra frente a su nueva afición.

Juanto no se marca ningún objetivo goleador, eso sí, espera ayudar al equipo ya sea con goles o con asistencias: “No me marco ninguna cifra, pero siendo un equipo que genera muchas ocasiones, espero aportar goles, que es lo que he hecho en todos los equipos en los que he estado”, sentencia Ortuño.

El ariete coincidió con Calavera y con Satrústegui en su etapa en el Lleida y comenta: “Junto a Calavera y a Eneko será más fácil la adaptación al equipo, serán un apoyo dentro del vestuario, son mis amigos”. «Ambos me han hablado maravillas tanto del club como de la afición».