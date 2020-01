La oposición municipal denuncia falta de transparencia y de información por parte del equipo de Gobierno

La oposición municipal en pleno se ha unido, en una imagen poco frecuente en la sala de prensa del Ayuntamiento, para denunciar públicamente la falta de transparencia en el equipo de gobierno y en la Delegación de Turismo, en particular. Lamentan que a falta de dos semanas para la celebración de Fitur, no se haya dado ningún tipo de información, a pesar de las múltiples peticiones, la última esta mañana en la comisión de turismo.

Los cuatro partidos de la oposición califican de "grave" la gestión en la delegación de turismo que preside Isabel Albás. En este caso concreto, la falta de información se refiere a Fitur, cuya celebración tendrá lugar del 22 al 26 de enero. "Lo ocurrido esta mañana es la gota que colma el vaso. Es muy grave lo que está ocurriendo, con una falta total de transparencia desde el área de Turismo, cuya gestión es lamentable y muy preocupante. No sabemos para qué sirven las comisiones en este Ayuntamiento. No hay ni transparencia ni comunicación. Aún no sabemos qué se va a hacer con Fitur y tendremos que enterarnos por los medios de comunicación. Es lamentable y jamás había visto nada parecido, en ningún gobierno anterior", afirmó el portavoz de IU, Pedro García.

Desde el PSOE, el concejal José Rojas aseguró que se están planteando acudir a la justicia para poder recibir información. "Solo nos queda ir al juzgado. Esto es el colmo. No han dado ninguna información en una falta total de transparencia", comentó Rojas.

Paula Badanelli, portavoz de Vox, recordó que Córdoba vive del turismo y pidió al alcalde que asuma las competencias en esta materia, relevando del cargo a Isabel Albás. "Esto no es una cuestión de derechas o izquierdas. Esto es intolerable, con una falta de información galopante. Lo que sucede en materia turística es muy grave. Se oculta información a conciencia. Es grave y vergonzoso", comentó Badanelli.

Por último, en Podemos se plantean no acudir a ninguna comisión más puesto que "no se da ningún tipo de información. Esto llega a tal extremo que es preocupante", afirmó Cristina Pedrajas.

Isabel Albás / Cadena Ser

La respuesta no se ha hecho esperar. La teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás, afirmó que no han dado información porque no han recibido la correspondiente petición. "No nos ha llegado la solicitud de información por lo que entendemos que debe ser un error. Siempre que se nos pide información, respodemos por escrito porque somos transparentes. Nosotros preferimos informar por escrito para evitar malas interpretaciones y por eso hoy en la comisión no hemos dado explicaciones", afirmó Isabel Albás, quien insistió en que "Córdoba no merece la oposición que tiene en el Ayuntamiento" y tildó de "show" lo ocurrido con la rueda de prensa conjunta para criticar esa falta de información. "Que estén tranquilos porque está todo preparado para que Córdoba triunfe este año en Fitur. Por primera vez vamos de la mano de las siete denominaciones de origen. Este Fitur marcará diferencias y lo que tiene que hacer la oposición es trabajar. Será un éxito aunque les pese a los partidos de la oposición", concluyó la teniente de alcalde de Turismo.