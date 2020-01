El IAM deja sin financiación 241 proyectos de colectivos de mujeres y ONGs

Un cambio en el reparto de subvenciones de 2019 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha dejado sin financiación a 241 proyectos de colectivos de mujeres y ONGs de toda Andalucía en su resolución definitiva. Y es que mientras el pasado mes de octubre, en la resolución provisional de la convocatoria, se concedieron ayudas a 317 proyectos, en la resolución final publicada hace unos días sólo se financian 76 iniciativas. En muchos casos, de asociaciones muy consolidadas que llevan años funcionando con estos recursos.

El IAM ha destinado en estas subvenciones un total de 4 millones de euros para tres líneas: promoción de la igualdad (2 millones), erradicación de la violencia de género (500.000 euros) y atención a mujeres en riesgo de exclusión por parte de organizaciones sin ánimo de lucro (2 millones).

El cambio de reparto de recursos se ha debido a un informe desfavorable de la Intervención delegada del IAM, que ha establecido que se debe financiar el 100% de los presupuestos presentados por las iniciativas con más puntuación. Y una vez agotado el dinero, todos los demás se han quedado fuera. El instituto, en su reparto provisional, había hecho como en años anteriores y había optado por la fórmula de distribuir ayudas de menor cantidad entre más colectivos, que reformulaban sus proyectos para adaptarse a la subvención recibida. Numerosas asociaciones de mujeres de toda índole que cada año han dado continuidad a sus proyectos con esta subvención se han quedado sin nada. Y se dan tesituras difíciles de entender en cuanto a esta distribución, que deja a la provincia de Córdoba fuera de la financiación de proyectos de promoción de la igualdad, y a Almería y Huelva sin ayudas para actividades de lucha contra la violencia de género.

Los colectivos han recibido esta noticia, comunicada por correo electrónico por la administración esta misma semana, como un "jarro de agua fría", cuenta Paqui del Castillo, de la Federación de Asociaciones de Mujeres del Alto Guadalquivir de Córdoba, que estaba en las listas provisionales de dos de las líneas de ayudas.

Se han quedado fuera de estas ayudas asociaciones como las plataformas contra la violencia de género de Córdoba y Málaga, la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad FADIMSA (Huelva), Amuvi, o las ONGs 'Mujeres en zona de conflicto' y 'Médicos del Mundo'. Algunos colectivos de mujeres se plantean ya incluso movilizaciones.

La consencuencias de esta decisión no han gustado a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández. En declaraciones a la Cadena SER, ha explicado que su intención era que las subvenciones llegaran al máximo de proyectos "porque se lo merecen y son entidades que trabajan muy bien y queríamos seguir dándole esa ayuda, pero la Intervención dice que así no se puede dar. Y no nos queda otra alternativa. No se puede recurrir, es la decisión de este órgano una vez ha estudiado las bases".

Por ello, ha destacado Fernández, las coordinadoras provinciales están atendiendo todas las peticiones de los colectivos que quieren explicaciones sobre lo que ha ocurrido "de manera personal e individualizada estamos dando las citas".

Mientras, el PSOE y Adelante Andalucía ya han pedido la comparecencia de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ante lo que califican como un "nuevo ataque" del gobierno andaluz a las asociaciones de mujeres.