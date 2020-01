Mati No Garbarino: "En el Eldense ya no era feliz"

El pasado sábado, Radio Elda – Cadena SER adelantaba que el central hispano – argentino Mati No Garbarino había dejado de ser futbolista del C. D. Eldense después de haber acordado su salida del club, un día antes.

En el entorno deportivista, la noticia causó cierta sorpresa por cuanto había sido uno de los futbolistas que más había utilizado el técnico a lo largo de la primera vuelta si bien en las últimas jornadas no había disputado todos los minutos que le hubiera gustado, aunque hubiera ido convocado en 17 de los 18 partidos que disputó su equipo de los que en 14 ocasiones ha sido titular.

Mati No Garbarino ha querido despedirse de la afición azulgrana a través del programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER donde ha mostrado su agradecimiento “al club y a la afición por el trato que he recibido”.

El futbolista ha reconocido que “aunque fue todo por sorpresa, llevado manejando la opción de irme desde hace tiempo porque ya no estaba a gusto con la mi situación” para añadir que “el problema ha estado en una situación mía con el entrenador porque no teníamos las mismas ideas y no nos adaptábamos uno al otro. No estaba cómodo y no podía aguantar porque no veía que sacara lo mejor de mí ni yo le daba lo que él quería y como no le daba al equipo lo que necesitaba, ya no podía aguantar más”.

Mati ha asegurado que “cuando iba a entrenar veía que no estaba a mi nivel sobre todos después de ir con la Selección Valenciana y empecé a perder mi nivel”.

Ha insistido el futbolista en que “al Deportivo lo quiero más que a nada, a su gente y a la directiva, pero como veía que sumaba en vez de restar he preferido dar un paso a un lado” añadiendo que “estoy barajando varias opciones, pero ahora quiero pensar las cosas con calma, porque no quería irme, pero lo necesitaba para ser feliz y espero volver algún día al Eldense”.

Eso sí, Mati No Garbarino se ha sincerado al reconocer que “al final no he dado todo lo que debía por mi situación personal”.

Mati fue junto Mario Uclés y Jesús Sánchez, uno de los supervivientes de la plantilla de la pasada temporada.