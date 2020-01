Las exalcaldesas de Benirredrà absueltas de prevaricación y malversación

La Audiencia Provincial de València ha absuelto a las exalcaldesas de Benirredrà, Cristina Gutiérrez y Loles Cardona, de las acusaciones de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ambas fueron acusadas por el fiscal de la causa que se investigaba en el Juzgado de Instrucción nº12 de València, con motivo de la trama de asesorías que destapó la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, como ya les contamos, tras escuchar sus declaraciones el pasado mes de octubre, el propio fiscal presentó su escrito final de acusaciones en el que ya no mencionaba a ninguna de las dos ex alcaldesas. Ahora, la Audiencia Provincial de València ha dictado una sentencia en la que absuelve no solo a las dos mandatarias sino también al secretario interventor del Ayuntamiento de Benirredrà.

Cabe recordar que tanto Gutiérrez como Cardona fueron investigadas por contratar, entre los años 2008 y 2010, los servicios de la empresa Asesores Económicos Públicos S.L., que presuntamente facturó miles de euros de forma ilegal mediante la realización informes jurídicos para varios ayuntamientos.

Loles Cardona ha señalado mediante un comunicado que, con esta sentencia absolutoria, ha quedado probado que no existe ninguna irregularidad en los trabajos realizados en el consistorio de Benirredrà, que además, remarca, tuvieron utilidad para el consistorio. La socialista termina su escrito afirmando que "se acaba una acusación injusta y arbitraria y demuestra que siempre he trabajado con honestidad y honradez por Benirredrà".