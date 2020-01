Aitor Morrás: "Hay 7.000 viviendas vacías en Vila, el problema no es la falta de pisos"

El concejal de Vivienda, Aitor Morrás, insiste en que esta situación no viene derivada de la falta de pisos porque los hay. De hecho, explica que en este municipio hay casi 24.000 viviendas residenciales registradas y de ellas en 7.000 no hay nadie empadronado. Este punto es uno de los que se quiere clarificar con el censo que van a realizar en el consistorio. Se quiere saber si están vacías y podrían salir al mercado residencial, si se utilizan como segunda residencia o se alquilan turísticamente. Lo que tiene claro Morrás es que "el problema de precios elevados existe pero esto no está causado por la falta de inmuebles en el municipio".

Ahora se están elaborando las bases para licitar este estudio porque lo realizará una entidad o empresa externa al ayuntamiento porque según el concejal el consistorio no cuenta con personal suficiente para ello. La idea es que una decena de personas realicen el trabajo, que contarán con un par de años para terminarlo aunque se ofrecerán resultados por sectores para ir aplicando medidas. Y es que Morrás quiere dejar claro que "este censo no servirá para analizar el problema de la vivienda que ya se sabe que es grave sino para tener la radiografía para ponerse a actuar".

El ayuntamiento había pedido que este censo tuviera financiación del Govern a través de la ‘ecotasa’ , pero finalmente será sufragado por fondos propios del municipio que ya ha presupuestado para este año 250.000 euros.