Personal de integración e intérpretes de signos se plantan

Personal de integración e intérpretes de signos de la Junta de Andalucía irán a la Huelga desde el 15 de enero. Así lo ha anunciado el sindicato CCOO tras los numerosos incumplimientos del gobierno regional. En la provincia de Jaén afectará a 103 centros educativos con 119 técnicos de personal de integración y 14 intérpretes de signos, el 90% de ellas son mujeres. Aportan un imprescindible enlace entre alumnado con estas necesidades y el aprendizaje diario.

La situación, según confirmaba la secretaria general de Enseñanza en CCOO Noemí Montilla, se prolonga desde el 2000, cuando se dejan en manos privadas estos servicios por parte de la Junta de Andalucía. Durante estos años, y desde los sindicatos, se ha intentado por todos los medios mejorar las condiciones laborales de las plantillas, pero ha sido infructuoso. Defienden que estos servicios se hacen dentro del aula, por lo que no deberían de estar externalizados a empresas privadas. Una situación que "ha terminado explotando", según señalaba Noemí Montilla en rueda de prensa.

"Ha llegado la Cámara de Cuentas y la Intervención general de la Junta y han dicho que no se puede seguir manteniendo este tipo de externalización de estos servicios puesto que la agencia no es compatible con lo que se está realizando", ha dicho Noemí Montilla.

Sin soluciones

Aseguraba que "este tipo de alumnado necesita continuamente de personal en el aula". Existe una prórroga del contrato hasta el 2022 y hace poco la nueva Junta de Andalucía reunió a los comités de empresa con promesas de solución. Pero, según aseguran desde CCOO, "no ha sido nada más que para envolver la bola", puesto que no hay ninguna solución en firme. La Huelga, por tanto, será indefinida hasta final de curso o hasta que el gobierno regional aporte "soluciones de verdad" para un problema que se prevé muy serio. En uno de los dos sectores afectados, el de la interpretación de signos en las aulas, el aprendizaje será imposible sin la presencia de estas profesionales, tal como asegura una de las intérpretes afectadas Mari Ángeles Cruz.

"Es que si nosotras no estamos ahí no pueden los alumnos estar integrados dentro de las aulas atendiendo en clase. Sin nosotras, que somos el puente de comunicación entre el profesorado y el alumnado con discapacidad auditiva, no hay enseñanza", ha explicado la interprete.

Desde el 15 de enero, se concentrarán todos los miércoles en distintos puntos para reivindicar soluciones a la Junta de Andalucía.