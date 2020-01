No es que lo diga yo, sino muchos polítologos desde los años 80. El americano Ted Becker, por ejemplo, ya habló por aquel entonces de «devolver el poder al pueblo», lamentándose de que la democracia representativa había secuestrado el poder político, concentrado en manos de los partidos. Aquí en nuestro país, Ramón Soriano denunciaba que, por el régimen electoral vigente, «los votos no son ni iguales, ni libres». Me vienen estas reflexiones a la mente, ahora que acabamos de asistir a la investidura de un nuevo presidente del gobierno de España y toda la gresca que con ello se ha organizado.

De un lado, apocalípticamente, se nos insiste en que nuestro país acabará como Venezuela o Bolivia y que será troceada a demanda de independentistas catalanes, vascos y gallegos (que pasaban por allí). Todo ello, con el beneplácito/connivencia de un partido socialista que nada tiene que ver con aquél que lideró el cambio estructural de nuestro país en los años 80. Y de otro lado, que la derecha y extrema derecha son alarmistas y que en realidad es que no tienen buen perder.

A lo mejor es el momento de que, amparados en el extraordinario desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, con sus debidas cautelas, se empiece a pensar en una complementariedad a la democracia representativa a través de la democracia directa, hoy más posible que nunca. Bastarían un certificado digital, y un clic…!!! La verdad es que visto lo visto, es para pensárselo.