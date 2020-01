"Confiamos en Uribe y las críticas a Edu me parecen injustas"

El presidente del Xerez DFC, Rafael Coca, ha defendido públicamente a Josu Uribe, en el que confía para remontar la situación y en Edu Villegas, director deportivo.

Lo hace por primera vez tras el grave tropiezo del equipo en Chapín el pasado domingo y la bronca en la grada. Sobre esa derrota destaca que fue “inesperada”, recuerda que “tuvimos un buen inicio del partido, el equipo luego se perdió un poco, pero la verdad que estuvimos bien físicamente y en la segunda parte metimos en su área a Arcos que lo hizo muy bien. No hay que ponerse nervioso, hay que tener tranquilidad”.

El máximo responsable del club mantiene en la SER que “teníamos un proyecto con García Tébar que se paró, aún no sabemos exactamente por qué se fue pero se marchó. Yo hablé con él y me dijo estas navidades que se precipitó, no había problemas con Edu Villegas, ni con los jugadores”

Para el presidente Uribe “tiene todo el crédito que le podamos dar nosotros, que la gente sepa que tener tres entrenadores en una temporada no ayuda. ¿Qué traemos a otro? Confiamos en Uribe, en su forma de trabajar, en sus métodos…No creo que se repita el partido de Sevilla, pero si se da un partido así tendríamos que analizarlo”.

Por último, defiende el trabajo de Edu Villegas y le parecen “injustas las críticas, lo está pasando muy mal, la gente no sabe lo que trabaje por el club, no hay derecho. Cuando ascendimos a Tercera no era tan malo, esa es la memoria del fútbol”, lamenta.