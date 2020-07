Juan Fernández pregunta a la Junta: "¿Y de Linares qué?"

Linares Primero reclama más inversiones de la Junta de Andalucía para Linares y al equipo de gobierno municipal que lo reivindique. Por ello, formulará una pregunta en el próximo Pleno Municipal haciendo alusión a los compromisos adquiridos por el Gobierno Regional y que no se reflejan en los presupuestos autonómicos. Plantea a Ciudadanos y PP “si es que no quieren ser incómodos para los gobernantes al frente de la Junta, ¿es que no quieren ser molestos?”, pero pide, Juan Fernández, concejal de Linares Primero, que se exija lo que considera “deuda histórica con esta ciudad”. Se pregunta dónde está la disponibilidad, “sabemos todos lo que nos debe la Junta, ¿qué tenemos en los presupuestos de la Junta para Linares?”.

De otro lado, Linares Primero llevará una moción a Pleno para que se active el proyecto para dotar al Centro de Prácticas Operativa de la Enira de un campo de tiro destinado a la formación policial. Contaría con un presupuesto de 400 mil euros y ya está diseñado cómo serían estas instalaciones que precisan de apoyo de Ayuntamiento, Junta y Diputación.

Por su parte, la concejala Juana Cruz, ha criticado que la Diputación esté “regalando entradas para el partido de Copa del Rey del Real Jaén de este domingo contra El Levante”, preguntándose si se están “destinando fondos de un programa de Juegos Deportivos para niños y si se está financiando a esta entidad privada”. Opinan que puede estar financiándose a una entidad privada, suponiendo “un agravio comparativo con Linares”.