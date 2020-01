El proyecto de presupuestos municipales en Lorca será de 74,1 millones

El Ayuntamiento de Lorca espera aprobar sus presupuestos municipales el próximo 17 de enero. El equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos, sin embargo, aún no se ha garantizado el apoyo de ningún partido de la oposición, PP, IU-V o Vox, de quienes necesita que al menos uno de ellos para respaldar sus cuentas.

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado este jueves su proyecto de presupuestos para 2020, que ascenderán a 74.166.000 euros, un 1,84% menor que en 2019, aunque parten con un superávit de 800.000 euros.

Dice el concejal de Hacienda Isidro Abellán que es un presupuesto más transparente, social e igualitario entre la ciudad y las pedanías. Sin embargo reconoce que no son las cuentas que le hubiera gustado hacer "pero no porque incorpore cuestiones que no nos gusten, sino por limitado del presupuesto, ya que nos gustaría contar con más fondos para hacer frente a las necesidades del municipio".

Admite que se han reunido durante estos días con PP, IU-V y Vox para presentar este proyecto y recabar sus propuestas. Según Abellán, han incorporado algunos planteamientos de estos dos últimos grupos, pero no de los populares "porque no han hecho ninguna", en palabras del concejal.

Entre las novedades, estas cuentas contemplan unos 300.000 euros para la puesta en marcha para las juntas vecinales de barrios y distritos y de los presupuestos participativos.

También se contempla la creación de 50 puestos de trabajo, de los cuales 12 serán para la plantilla de la Policía Local, para la que además se han presupuestado las nuevas instalaciones en el barrio de San Cristóbal.

El capítulo de inversiones se queda en 2.600.000 euros. Más de la mitad de ellas, según Abellán, serán en pedanías.