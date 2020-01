Correr x un sueño, el proyecto lucense que une deporte e inclusión

Lugo continúa haciéndose un hueco en el panorama nacional e internacional del deporte. Correr x un sueño es el proyecto del lucense Alejandro Núñez a través del que busca mezclar "los valores del deporte con los valores sociales".Este trabajador social quiere convertirse en el entrador personal de un grupo de runners en riesgo de exclusión social y conseguir que lleguen a correr la media maratón de Valencia.

Núñez ha presentado al concurso por las becas Where is the limit? con el fin de poder costear su propuesta. "Trabajo en una ONG y me dí cuenta de que mucha gente no puede competir por no disponer de recursos esonómicos necesarios como para pagar licencias, comprar material, para entrenadores..." Por eso, Correr x un sueño tendría un coste cero para los participantes en el proyecto. "Les dotaríamos de material, nos encargaríamos de las inscripciones etc", explica Núñez.

Correr x un sueño es la única propuessta gallega presentada a este programa y forma parte de las cincuenta españolas. Salir elegida depende, en gran parte, de la colaboración ciudadana. "Basta con buscar la página web Where is the limit?, buscar mi proyecto y solo dando la dirección de correo electrónico de contabilizaría el voto", relata el impulsor del proyecto.

Por ahora Alejandro Núñez y su Correr x un sueño marchan cuartos en la carrera por conseguir la financiación de su plan. "No me esperaba tener tan buena acogida. Cuando se lo dije a mi familia , pareja y amigos todos se alegraron y les pareció una buena idea, nada más compartirla en redes sociales mucha gente importante del panorama social lo compartió y poco a poco va calando".

Alejandro Núñez entrevistado por Sara Meijide / RADIO LUGO

Además, no solo se centrará en el plano deportivo. Núñez quiere que su trabajo sobrepase las barreras del deporte y buscará la interrelación entre grupos. "Calculo que podré entrenar a unas diez persoas, pero intentaré que estas se relacionen con otros grupos de atletismo y poder desarrollar entrenaminetos de forma cojunta para fomentar la integración social", subraya.

