El Ayuntamiento de Madrid activa por primera vez el protocolo anticontaminación desde que José Luis Martínez Almeida asumió el bastón de mando. Diciembre ha sido un mes de escasas lluvias, lo que ha contribuido a que se alcanzara el pico de contaminación ha hecho saltar las alarmas y provocado la activación del escenario 1 que el Gobierno local comunicó mediante un tuit a las 22 horas de la noche del miércoles. Almeida explicaba antes de la activación que la misma obedece a criterios técnicos; pero el discurso del Partido Popular ha cambiado mucho desde que cruzó la frontera y pasó de ser oposición a ser gobierno. Almeida hizo de la lucha contra Madrid Central una de las puntas de lanza de su campaña electoral y la hoy presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acompañó esa estrategia con declaraciones muy duras.

Lo que Ayuso decía cuando era Carmena la que activaba el protocolo anticontaminación: "Es un ataque ideológico" https://t.co/3gSwCqpG9P pic.twitter.com/X7vsk0cVSZ — Radio Madrid (@RadioMadrid) January 9, 2020

En septiembre de 2018, el Partido Popular colgó un vídeo en el que la entonces líder de la oposición Díaz Ayuso cargaba duramente contra la decisión del Consistorio, que dirigía entonces Manuela Carmena, de activar el escenario 1 del protocolo anticontaminación desarrollado por el Gobierno de Más Madrid. En apenas unos minutos segundos la actual presidenta de la región acusaba a Manuela Carmena de actuar con "autoritarismo" y le reprochaba su ataque a la libertad de los madrileños.

Lejos de atribuir a criterios técnicos la decisión, Díaz Ayuso veía en ella un "ataque ideológico. Quieren controlar nuestras vidas y decirnos cómo y cuándo tenemos que movernos o entrar en Madrid". El resultado era el "colapso" de Madrid que provocaba "la izquierda de PSOE y Podemos".

La respuesta, señalaba entonces Ayuso, era votar al Partido Popular en las próximas elecciones, que solucionaría los atascos y estaría "enfrente de estos desmanes" que dañan la libertad individual de los madrileños.

Escenario 1 de 5 de lo que se veía venir

La activación del protocolo se produjo después de que los medidores de nitrógeno detectaran altos niveles en la capital superando los límites fijados a partir de las 21 horas del miércoles. Hasta ahora no había sido activado pese a que la escasez de lluvias favorecía la concentración de contaminación; pero no se había superado la frontera fijada por las técnicos.

Sin Embargo, la oposición reprocha a Almeida no hacer actuado con mayor previsión recomendando a los madrileños, ya desde hace días, hacer uso del transporte público en lugar de esperar a que el crecimiento de los niveles de contaminación obligaran a activar el protocolo. El activado hoy es solo el primer escenario de los cinco posibles, el último de los cuales es el llamado "de alerta", que prohíbe la circulación en todo el término municipal a los vehículos a motor, incluidos ciclomotores, que no tengan distintivo ambiental, y a los clasificados "C" o "B". Las medidas de restricción estarán vigentes hasta que los niveles de nitrógeno desciendan, momento en que se desactivarán de forma automática.