El Real Murcia no se moverá en el mercado invernal

Hay confianza en la plantilla. La consecuencia, y coherencia de la afirmación, es decir no al mercado de fichajes. Son muchas las razones de esta decisión que se consolidó en la tarde noche del miércoles cuando el Consejo de Administración recibió un informe de Julio Algar, director deportivo de la entidad.

Argumentos: el mercado de enero no es fiable y los jugadores que están libres no están teniendo oportunidades en sus equipos, por lo que es difícil que se adapten rápido y puedan aportar lo que el equipo necesita. Además, en las últimas temporadas, no ha habido muchos aciertos.

Hacer un esfuerzo económico podría romper el vestuario. Las rebajas salariales que coparon la información veraniega serían traicionadas si llega un jugador con un perfil relevante de la categoría y con un sueldo elevado.

Pese a esto, no se descarta que pueda llegar algún fichaje siempre que mejore lo que hay a un precio ajustado a las posibilidades del Real Murcia. Aunque para eso tenga que salir algún jugador, porque todas las fichas están cubiertas y nadie ha pedido salir. Sí han llamado para preguntar por algunos jugadores pero no hay oferta formal por ninguno de ellos.

Casi 100.000 euros bloquean los derechos federativos

Habría un problema añadido. Cerca de 100.000 euros es la deuda a la que debería hacer frente el conjunto pimentonero para poder fichar. De esta cantidad 70.000 euros corresponden a David Mateos, 5.000 a Simón Ballester, 3.000 a Quique Cebriá, 10.000 a Charlie Dean y más de 10.000 al representante de Pedro Martín.