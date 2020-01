El colegio Santa Joaquina de Vedruna de Murcia organiza una jornada de donación de sangre y médula

El colegio Santa Joaquina de Vedruna de Murcia ha organizado en colaboración con el Centro Regional de Hemodonación una jornada de donación que sangre que tendrá lugar este viernes, 10 de enero, en horario escolar.

Están llamados a donar sangre todos los ciudadanos que lo deseen, no solo los miembros de la comunidad educativa de este colegio. Cualquier persona que quiera participar en esta actividad solidaria podrá acercarse al centro, ubicado en la calle Santa Joaquina de Vedruna de la capital de la Región, desde las 9 de la mañana hasta las dos de la tarde.

Dentro de nuestro proyecto de Aprendizaje y Servicio a la comunidad, el próximo viernes 10 de enero el colegio @fecsjvmu organiza una campaña de #Donaciondesangre y #Médula nos unimos a los alumnos de primaria es este proyecto de regalar vida!!! Y tú? Te esperamos!! pic.twitter.com/zEvbg2bSWa — CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN 🅰️🅱️🅾️🆎 (@DonarSangreMU) January 9, 2020

Para ser donante de sangre hay que tener encuentra algunos requisitos como tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar bien de salud, no haber tomado antibióticos en los 15 días previos, no haberse realizado un piercing o tatuaje en los últimos 4 meses o no haberse sometido a una intervención quirúrgica en los últimos 4 meses.

Aparte de la donación de sangre, todos los que tengan entre 18 y 40 años y lo deseen, podrán inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea. Este registro está gestionado por la Fundación Josep Carreras, con quien el Centro Regional de Hemodonación colabora desde su creación.

La prueba para inscribirse en dicho registro consiste en una simple extracción de sangre.