Conesa pide a Cs que "sea valiente" y opte por tramitar el decreto ley sobre el Mar Menor como un proyecto de ley

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha dicho este jueves antes de reunirse con la cúpula de Unidas Podemos en la Región que Ciudadanos tendrá que ser valiente mañana y optar por tramitar como proyecto de ley el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor.

Conesa intenta presionar así a Ciudadanos, formación que no dará a conocer hasta este viernes su decisión sobre la fórmula de tramitación que prefiere, si convalidar el decreto ley o si un proyecto de ley como ha propuesto el PSOE con el objetivo de "dar voz a aquellos que no la han tenido o no se han visto reflejados" en el texto presentado por el Gobierno.

El dirigente socialista ha mantenido esta mañana una reunión con Javier Serna, de Unidas Podemos, y dirigentes de esta formación, en el marco de un calendario de encuentros que ha organizado con el objetivo de dar a conocer 6 ejes de actuación para la Región, entre ellos la mejora de la financiación autonómica para este mismo año, la Regeneración de Portmán y del Mar Menor, mejorar la Justicia, garantizar el suministro de agua, transformar el modelo productivo y luchar contra la despoblación.

Tras Unidas Podemos, Conesa tiene pensado reunirse con Óscar Urralburu, de Más País, y próximamente con Ciudadanos, a la espera de que esta formación concrete la fecha.

Se trata, según dijo, de "coordinar esfuerzos para ver que este gobierno de coalición progresista es el que necesita la Región de Murcia para afrontar sus desafíos", y en ese contexto habló de "alianzas que hay que tejer".

Ayer volvimos a hacer el ofrecimiento al Partido Popular y a su presidente, Fernando López Miras, al que acusó de "hacerle el vacío" y de querer convertirse en el "bufón o hoolingan del PP a nivel nacional como dique contención", lo que, a su juicio, es "un flaco favor" a esta comunidad autónoma.