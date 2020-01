Un vecino de Cehegín se encuentra retenido en Vietnam desde Navidad

Hablamos de Diego López Ruiz, un ingeniero de caminos, canales y puertos, que trabajó a través de la multinacional OHL en una obra para el Gobierno vietnamita y al que ahora se le ha retirado el pasaporte sin ninguna explicación, por lo que ha quedado sine díe atrapado en el sudeste asiático, a más de 10.000 kilómetros de su casa, sin saber de qué se le acusa y por qué no le dejan volver junto a su familia.

Este ceheginero trabajó hasta 2.017 como jefe de obra para OHL en la construcción de una autopista en la que la multinacional española tenía el 40% de participación. Una vez concluido su trabajo regresó a España sin ningún tipo de problema, hasta que hace unos meses tuvo conocimiento de que se había abierto una investigación por parte del Gobierno vietnamita de varias obras públicas, entre ellas, dicha autopista, en la que también participaban otras empresas del país. Poco después conoció que habían detenido a uno de sus compañeros y, ni corto ni perezoso, compró un billete de avión para el pasado 25 de diciembre y así poder viajar hasta este país y poder echarle un mano a su ex compañero y amigo. Al llegar al país le retiraron el pasaporte y allí sigue sin saber por qué.

Diego López ha pasado por el programa Hoy por hoy, donde vía telefónica ha explicado su caso y la indefensión que siente ante una situación que no termina de entender y con el miedo de que el día menos pensado lo detengan y lo envíen a prisión sin saber de qué se le acusa. "Aquí las cosas no son como en Europa o España, aquí no tenemos derechos, solo nos dejan responder, en ningún momento preguntar o pedir explicaciones de lo que ocurre", afirma este ingeniero de caminos en la antena de la SER.

"Al parecer la obra presenta algunos deperfectos en el firme, algo que ya comunicamos en su día al Gobierno vietnamita y de la que en todo caso sería responsable OHL o cualquiera del resto de empresas participantes en la ejecución de la autovía. Imagino que me quieren cargar un marrón del que no soy responsable".

López Ruiz, que no dudó ni un momento cuando se requirió su presencia en el país asiático por parte de la familia de un ex compañero que se encuentra detenido, ha pedido ayuda ayuda e información a la Embajada de España y a la propia OHL, que por el momento han hecho oídos sordos a su petición de auxilio.

Desde la Embajada -dice Diego- "han sido correctos en el trato, aunque se han limitado a decirme que me busque un abogado, algo que no considero necesario por el momento porque no he comentido ningún delito", asegura desde el hostal donde se hospeda estos días este murciano a la espera de saber qué va a ser de él.