Askia Booker confía en Sito Alonso

Askia Booker, base estadounidense del UCAM Murcia CB, ha puesto este jueves toda la confianza en el entrenador del equipo, Sito Alonso, de quien ha dicho que es "la persona perfecta" para enderezar el rumbo de un equipo que ha encadenado ocho derrotas seguidas en la Liga Endesa.

Booker ha hecho estas declaraciones en su comparecencia de prensa a dos días del siguiente encuentro, que será el sábado frente al Unicaja de Málaga en el Palacio de los Deportes de Murcia.

El californiano se ha referido a la actualidad de un equipo que es decimoquinto en la tabla con cuatro partidos ganados y 12 perdidos y que está al borde de la zona de descenso a la Liga LEB Oro, la cual ocupan con el mismo bagaje el Movistar Estudiantes y el Montakit Fuenlabrada.

"Comprendo que los aficionados estén tristes y bajos de ánimos, pero me comprometo a decirles que esta situación va a cambiar. Hemos perdido muchos partidos por pocos puntos y el equipo normalmente compite, aunque faltó inteligencia y suerte en algunos encuentros", ha apuntado Booker.

"Esto va a ser distinto en la segunda vuelta y conseguiremos victorias que se nos han escapado", ha apuntado para acto seguido elogiar y mostrar plena confianza en el técnico que dirige la nave.

"No me gustaría tener otro entrenador que no fuese Sito, pues es la persona perfecta en este tipo de situaciones. Él ya sabe cómo sacarnos de una situación complicada, pues ya lo hizo la pasada campaña, y sabe también qué comunicar para que estemos positivos", ha agregado.

"Siguiendo sus pautas y sus reglas vamos a salir adelante", ha asegurado Booker, quien participó en la reunión que los jugadores hicieron en el vestuario tras la derrota por 104-93 en la pista del Joventut de Badalona.

"Era una reunión muy necesaria y creo que nos va a ayudar mucho. Estamos preparados para cambiar la mentalidad", ha afirmado.

El presidente del club, José Luis Mendoza, también ha hablado con los miembros de la plantilla y a ello igualmente ha hecho referencia Booker: "El presidente nos dijo lo que necesitábamos escuchar, que las cosas van a cambiar y nos transmitió un mensaje positivo. Estamos preparados para cambiar la situación y para hacer felices a los que están con nosotros", ha declarado.

El base, que pese al mal momento general del equipo está brillando y promedia 21,6 puntos, 2,9 rebotes, 4 asistencias y 16,1 de valoración en 29 minutos por partido en sus 13 encuentros, también ha aludido a cuestiones propias del juego.

"Todo viene desde la defensa, por mucho que puedas anotar, y los grandes equipos se construyen desde atrás. En ataque confío al 100% en todos mis compañeros y estoy tranquilo en ese sentido", ha comentado para añadir que deben exigirse más en lo individual y en lo colectivo. "Todos, del primero al último, tenemos que ir a una y dar un paso adelante para cambiar la situación", ha manifestado.

Con respecto a la pasada temporada, en la que el UCAM CB se salvó con apuros cuando parecía casi condenado al descenso, Booker ha remarcado que "la situación es mejor y, aunque la foto fija, puede ser terrible, lo cierto es que estamos en el camino para volver a ganar y para ello tenemos que mostrar más intensidad y cerrar los partidos".