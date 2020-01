Dice un refrán que “una cosa es predicar y otra dar trigo”, es lo que suele suceder con mucha frecuencia en este país. Hasta tal punto estamos acostumbrados que apenas afeamos las contradicciones de la gente incoherente.

Nuestra clase política es la que peor sale parada en este ámbito. Es imposible encontrar a un político relevante que no nos haya vendido una cosa y, sin embargo, él haga justo lo contrario. Es más, algún programa de televisión aprovecha esta forma de actuar para poner de manifiesto estas discordancias en clave de humor.

El problema está tan extendido entre la población que abarca a todos los espacios cotidianos. Un ejemplo es el cambio climático. Así, a muchas personas se les llena la boca diciéndonos lo malo que son el consumismo o el desarrollismo, pero ellas no renuncian a comprar con desmesura productos de todo tipo o utilizar las últimas tecnologías.

Otra muestra es, a mi entender, la mal llamada España “vaciada”. Últimamente se recurre a este concepto con gran frecuencia y vemos cómo mucha gente y colectivos han realizado marchas reivindicativas o actos de protesta para denunciar esta situación que sufre nuestro mundo rural. En nuestra provincia sabemos mucho de ello, ya que estamos, sin lugar a dudas, a la cabeza de esta triste clasificación.

Para poder modificar esta situación no basta con mantener o incrementar los servicios sociales, ya que la hucha es limitada y no garantiza que se puedan prestar para siempre en las mejores condiciones posibles. Ojalá la solución a este problema fuese así de simple.

Pienso que si existiesen oportunidades de empleo digno las personas no abandonarían, por lo general, el territorio donde viven. Estoy convencido de que las grandes migraciones se producen por la búsqueda de una mejor calidad de vida, por lo que si queremos hacer atractivos nuestros pueblos es dónde tenemos que poner el énfasis.

Por eso me entristece encontrar informaciones como que “los trabajadores que marchan de Palencia a otras provincias mejoran su sueldo un 12%”, un empleo bien remunerado es un acicate para fidelizar a los empleados. Pero peor aún, a mi criterio, ha sido tener que leer la noticia de que “desisten de la construcción de la macrogranja porcina en Castrillo de Villavega”, por lo que 15 empleos directos y otros tantos indirectos tirados a la basura. Me sumo al escrito que ha publicado el diputado provincial de la zona Adolfo Palacios. Me parece que si un proyecto empresarial reúne todos los requisitos técnicos exigidos debe poder realizarse. Si algún colectivo cree que no los cumple, que lo denuncie, pero que no sean intereses espurios los que pongan trabas al desarrollo rural.

Muchas gracias por su atención y que el nuevo año nos traiga más trigo y menos palabrería.