Kovacevic: "Confío en la justicia, espero que aclaren lo sucedido"

Darko Kovacevic, el mítico ex jugador de la Real Sociedad, ha roto su silencio después del tiroteo que sufrió cuando salía de su casa en Atenas el pasado martes por la noche. El susto que se llevó el ex jugador serbio fue tremendo, y hasta ahora habia decidido permanecer en un segundo plano. Pero todavía con el miedo en el cuerpo, Kovacevic ha querido utilizar las redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño recibidas en las últimas horas. "Lo primero, quiero agradecer a todos mis amigos, aficionado y resto de personas que se han interesado por mí, expresando todo su cariño después de lo que sucedió y que ha dejado en ‘shock’ a mí y a toda mi familia”, señala en su cuenta de Instagram, donde ha subido dos fotos con su mujer y sus dos hijos. "Gracias a Dios estamos bien. Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y mostrado su cariño", dice el serbio.

El extranjero que más goles ha marcado en la historia de la Real sigue intentando explicarse la razón por la que sufrió ese tiroteo. "No soy una persona conflictiva, nunca lo he sido, no tengo enemigos y nunca los he tenido, ese tipo de cosas no van conmigo. Siempre he sido un atleta y una persona de familia, esas dos cosas marcan mi vida. Lo único que pudo decir hasta ahora es que confío en la justicia, está todo en manos de la policia para que ellos hagan su trabajo, tengo la confianza de que encuentren la verdad y el motivo de lo que sucedió", concluye.