"La Real se encontrará un gran ambiente en Ceuta"

Aquilino Etxarri es el nexo de unión entre la Real Sociedad y el Ceuta. El ex jugador txuri-urdin, que también estuvo en el Real Unión y el Eibar entre los principales clubes gipuzkoanos, jugó dos temporadas en el equipo ceutí, con el que consiguió subir de categoría. Han pasado ya muchos años, porque el ex jugador y entrenador pasaitarra jugó en el Ceuta en 1999, pero todavía guarda referencias que pueden servir al equipo donostiarra para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que disputará en el Alfonso Murumbe este próximo domingo.

"Recuerdo bien aquellos años en Ceuta. Estuve dos temporadas y fueron buenas temporadas, con buenos recuerdos, porque conseguimos ascender. Estabamos tres jugadores guipuzcoanos, Gorri, Luis Garmendia y yo, y logramos hacer buena amistad. Ceuta llevaba tiempo sin equipo de fútbol, hasta que se creo el actual equipo, y entonces la gente se volvió loca. Allí hay gente de mucha ideología, conviven cinco culturas diferentes, pero el Ceuta les une a todos", explica Aquilino Etxarri en los micrófonos de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA. "Ahora queda algún jugador que se quedó a vivir allí, tengo relación con algún periodista de allí también. Se que están en tercera división, pero es solvente y está en la parte de arriba. Tienen jugadores sobre todo andaluces, y un presidente que es mediático porque concursó en Gran Hermano", añade Etxarri.

Cuando se le pregunta por qué ambiente recibirá la Real Sociedad en Ceuta, el pasaitarra lo tiene claro. "Son muy pasionales, pero siempre con mucho respeto al rival. Tienen muy buena afición. Son muy fieles y animan mucho, y más si va un equipo como la Real. Es un acontecimiento que no tienen todas las semanas. El aspecto del campo será increíble. En mi época así lo era. Se encontrará una gran ambiente. Tendrá que hacer un partido de mucho nivel, porque a nada que se despiste un poco la Real lo puede pasar mal". Aquilino Etxarri también recuerda que en su época el campo no era de hierba artificil. "Era de hierba matural, estaba muy bien, era campazo, pero con el tema económico han tenido que cambiar a artificial. Y puede condicionar, porque es diferente por la velocidad del balón y los botes, pero a la Real no debería afectarle, porque si hace bien las cosas no debería tener problemas para pasar".

Etxarri también explica la odisea que puede suponer para un aficionado de la Real viajar hasta Ceuta. "Tiene que irse hasta Málaga, de ahí puede ir hasta Algeciras y coger el ferry. O coger un helicoptero desde Málaga, porque hay una línea de helicópteros O ir a Sevilla y hacer lo mismo". Lo dice con conocimiento de causa, aunque el equipo viajará realista en vuelo charter y aterrizará en Tetuán, desde donde se desplazará en autobús hasta Ceuta. Etxarri conoce bien a la Real porque jugó con sus entrenadores. "Estuve con Imanol en el Sanse y con Mikel Labaka en el Eibar. Me alegro mucho por ellos, porque han superado las dudas del principio, están haciéndolo muy bien, y les deseo toda la suerte del mundo".