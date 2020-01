Zuloaga no teme por el pacto de Gobierno en Cantabria

El secretario general del PSC, Pablo Zuloaga y vicepresidente regional ha defendido hoy que teniendo en cuenta que el PSOE "ha demostrado su responsabilidad", no teme por la decisión que adopte el PRC en la reunión de la Ejecutiva convocada esta tarde.

El socialista se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras la decisión adoptada anoche por la Comisión Ejecutiva del PSOE de Cantabria de continuar en el Gobierno regional, en coalición con el PRC de Miguel Ángel Revilla, por "responsabilidad" con los cántabros.

Declaraciones de Zuloaga que coincidían con la comparecencia del regionalista Miguel Ángel Revilla en la que anunciaba que el PRC pedirá al PSOE "respeto" al presidente regional y reivindicar en Madrid los compromisos con la comunidad, advirtiendo que "sin eso no puede haber gobierno".

Zuloaga no ha analizado las declaraciones de Revilla puesto que ambas intervenciones se han solapado en el tiempo, pero si ha querido dejar claro que "al PSOE no hace falta que nadie le marque el camino de los compromisos que tiene que asumir con Cantabria porque Pedro Sánchez y el PSC han conseguido que la financiación de Valdecilla llegue a Cantabria".

Ha subrayado además que el PSOE de Cantabria y el federal "han demostrado su compromiso" con esta comunidad, citando dos ejemplos recientes como una licitación de Adif de 2,5 millones para Cercanías y la transferencia de 6,4 millones para gastos sanitarios de españoles de otras comunidades atendidos en la región.

Un asunto, los compromisos del PSOE con Cantabria, sobre la que la prensa ha cuestionado reiteradamente a Zuloaga, quien ha respondido aludiendo al "compromiso de diálogo" y a la "colaboración" entre las administraciones central y autonómica.

Preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, afirmando que "no se entiende" que los regionalistas hayan votado en contra de la investidura de Sánchez y a la vez exijan que se cumplan todos los compromisos acordados para Cantabria, Zuloaga ha dicho que no iba a "añadir mucho más", puesto que en su opinión es "pronto adelantar escenarios" cuando no se ha nombrado al nuevo Gobierno.

A Zuloaga los periodistas le han preguntado si el documento sobre infraestructuras que suscribieron el ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, y el diputado regionalista, José María Mazón, sigue vigente, el socialista ha respondido que "lo firmaron Ábalos y Mazón".

Respecto a si Sánchez y él han abordado este documento, Zuloaga ha respondido que el presidente del Gobierno "ahora mismo tiene una preocupación central en su cabeza y es la conformación del Gobierno y dar respuesta a las grandes necesidades que tiene nuestro país".

Por otra parte, Zuloaga ha asegurado tras hablar con Sánchez anoche y esta mañana que éste "aplaude la decisión" de que el PSOE siga en el Gobierno de Cantabria y "que trabajemos juntos, el presidente Sánchez y yo, por ese futuro que queremos para España y Cantabria".

Zuloaga ha asegurado también que Sánchez, como secretario general del PSOE, "apoya y respalda cada uno de los pasos dados por el PSC, también el del viernes, advirtiendo de lo que pretendía hacer el PRC, y con la decisión absolutamente responsable y legítima tomada anoche para afrontar el futuro de Cantabria".