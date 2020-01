Elena García Gil anuncia una demanda civil contra Izquierda Unida y la Fundación Caja Segovia

Sin acuerdo ha finalizado el acto de conciliación en el que la que fuera vicepresidenta de Caja Segovia y procesada por el caso de las prejubilaciones millonarias de esta entidad, Elena García Gil, reclama un total de 120.000 euros por haber visto perjudicado su derecho al honor al ser inmiscuida en el proceso judicial. Juicio en el que García Gil salió absuelta.

La ex vicepresidenta de la Caja reclama 60.000 euros a Izquierda Unida personada como acusación popular en el caso y otros 60.000 a la Fundación Caja Segovia que fue acusación particular. García Gil ha asegurado que continuará con esta petición mediante una demanda civil “la intención es seguir con la demanda vía civil ya que este acto de conciliación es el paso previo. En su día no se logró demostrar ninguno de los hechos que dieron lugar a mi imputación en dos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Hay una sentencia absolutoria y las partes que acusaban han aceptado esa sentencia sin presentar recurso, con lo cual admiten que no probaron tales delitos, por lo que personalmente y socialmente he visto como esto me influía”.

La coalición de izquierdas entiende que en su acusación nada ha tenido que ver motivos personales sino la pertinente rendición de cuentas ante la justicia por las decisiones tomadas durante su responsabilidad en el cargo directivo de la entidad bancaria.

El abogado de IU Alberto López Villa (D) junto al coordinador de la formación José Luis Ordoñez / Radio Segovia

Izquierda Unida asegura que durante el juicio oral se vieron indicios de delitos en algunos casos por el que los acusados fueron absueltos. Y en otro caso como el de la hipoteca del Torreón, gracias a maniobras con acuerdos entre la propia Fundación Caja Segovia, retirando la acusación en base a un acuerdo secreto, se produjo su sobreseimiento.

Alberto López Villa abogado de la formación entiende “que la acusación popular que hemos ejercido estaban totalmente fundamentada. Hay que recordar que la absolución en la Audiencia Provincial se basó en la no constancia de haber recibido ayudas públicas por parte de Caja Segovia y no le constaba porqué rechazaron el documento de la percepción de estas ayudas. En total García Gil reclama 120.000 euros que no se si en caso de ganar será capaz de administrar diligentemente tanto dinero a la vista de los antecedentes, pero el caso es que los pide” concluía el letrado.

El acto de conciliación se ha celebrado en el juzgado de primera instancia número 5 de Segovia.