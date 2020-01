La Supercopa de España comenzó mal para el Valencia y ha terminado peor. El aficionado del Valencia se habrá quedado anoche congelado. Al final el Valencia fue a Arabia Saudí a hacerle el caldo gordo a Rubiales en una Supercopa bastarda, donde tendrían que haber jugado dos equipos y han jugado cuatro, donde el Valencia está agraviado económicamente de manera grave y además el equipo ayer deportivamente no compareció; no es que el Real Madrid le diera un baile al Valencia, porque para bailar en parejas tiene que haber dos. Es que el Valencia ni tan siquiera compareció al baile.

El sabor de boca con el que el Valencia y el valencianismo se quedan de esta Supercopa de España es muy amargo.

Como diría un castizo ir para nada es tontería , pues haber ido a Arabia Saudí para esto ha sido mucho más que una tontería: ha sido una humillación consentida por Peter Lim .

Rubiales tiene la culpa de haber inventado una Supercopa injusta deportiva y económicamente para el Valencia CF.

Pero Rubiales no tiene la culpa de que Lim la aceptara y tampoco del lamentable partido que hizo el equipo anoche .

Seguir leyendo