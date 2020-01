El escritor valenciano Alberto Torres Blandina hace doblete con la literatura

El escritor y profesor valenciano Alberto Torres Blandina nos ha visitado en ha sido seleccionado para realizar una Residencia de escritores en la Toji Cultural Foundation, en Wonju (Corea del Sur) en otoño de este año.

Los cementerios vacíos

Alberto y C. se escapan a Creta para proclamar su amor bajo las estrellas y engendrar un hijo en la playa. Pero las vacaciones se terminan y, por más que siguen intentándolo, el futuro solo les lleva a las puertas de varias clínicas de reproducción asistida y fecundación in vitro. Porque la familia, los amigos, la publicidad presionan para que no dejemos que se nos pase el arroz. Pero, en lugar de un hijo, en el interior de Alberto y C. empieza a crecer un monstruo. Al que tendrán que derrotar si quieren pasar a la siguiente pantalla.

Es este un poemario-intervención que mezcla verso libre, rima y prosa, escrito sobre papeles legales, farmacológicos y médicos como intentando borrarlos. Es un palimpsesto escupido sobre los resultados de un test de embarazo o de un espermiograma, sobre folletos publicitarios de compresas e instrucciones de medicamentos, sobre presupuestos de caros tratamientos de fertilidad. Es un experimento sin parangón en la poesía reciente española.

¿Es la paternidad otra de nuestras huidas hacia delante? ¿O es la salvación a todos nuestros problemas? Eso se pregunta Alberto, en un tono demoledor que oscila entre la autocompasión y la autocrítica más feroz, pronunciadas ambas con la ironía mal contenida de una sonrisa congelada.

La salida de este libro coincide con otro escrito por el autor valenciano Depués de nunca.

Después de nunca

En DESPUÉS DE NUNCA se analiza la civilización moderna como una forma refinada de barbarie. Seguimos siendo animales asustados, construyendo mitos que nos amparen del caos.

Junto a sus dos anteriores novelas, “Con el frío” y “Contra los lobos”, conforma una trilogía temática que da cuenta de los tiempos en que vivimos: el miedo como forma de control, la creación interesada de la realidad, la guerra silenciosa o la complejidad de un mundo totalmente conectado e incapaz de una comunicación efectiva.

En esta novela se plantea si la posverdad no es también una refinada y truculenta ficción y si, de serlo, sería suficiente para asegurar nuestra convivencia, manteniéndonos ajenos a un desastre que ya habría comenzado…

Además el escritor nos habla de su estancia en Corea, coorganizada por Acción Cultural Española (AC/E) junto a la Residencia de Estudiantes y la institución coreana, que tiene como objetivo apoyar a nuestros creadores y promover la creación y el intercambio cultural.