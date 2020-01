Matices al desastroso partido del Valencia en Arabia Saudí

Porque parto de la base de que el espectáculo que ofreció el equipo en el envite contra el Real Madrid fue bochornoso de principio a fin. No hay por dónde cogerlo. Fue impropio de un club como el Valencia. Por momentos, y lamentablemente, me recordaba a otro 3-0 en contra ante el mismo rival en un partido que también se disputó fuera de España. Año 2000. Casi mejor no dar más datos. Y sí, el de ayer no terminó 3-0 sino 3-1, pero hasta ese gol del final me pareció completamente injusto porque el Valencia no mereció marcar ninguno.

Pero me apetece hacer un par de matices al respecto. El primero sobre el tan criticado planteamiento de partido de Celades. Que si este Valencia tiene que jugar siempre con un 4-4-2, que si el trivote nunca da resultado… Pues yo defiendo lo que hizo Celades. Que salió fatal, pues evidentemente sí, pero yo habría hecho lo mismo. Y lo explico.

Estaba claro que Zidane iba a jugar mínimo con cuatro mediocentros (al final jugó de inicio hasta con cinco). Pues a mí me parece completamente lógico que, para contrarrestarlo, Celades pusiera a tres en su alineación. Insisto. No salió bien. Pero yo lo entendí perfectamente. Y prefiero un entrenador que trata de amoldar su sistema y su forma de juego a lo que pueda plantear el rival, que vaya cambiando de registro según el partido al que se enfrenta, que uno que es Don Erre que Erre y no sale de su cubículo.

Y otro matiz. Si el partido se empieza a torcer es en parte por un fallo garrafal del portero. Es verdad que el Madrid ya había tenido una muy clara de Varane que remató donde estaba Jaume, pero el fallo del propio Jaume en el gol de Kroos es inconcebible. Hay un serio problema en la portería y eso tampoco es culpa de Celades.

Si hay algún responsable de eso es la tan amada e idolatrada M&M, que vendió a un portero que paraba mucho para traer a otro, que se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del club por detrás de Guedes y que a día de hoy es el portero suplente por sus deméritos. Porque se ha comido goles de todos los colores: Barça, Chelsea, Betis…

El problema es que el otro no le va a la zaga. Pese a que la opinión generalizada es que los partidos que había hecho Jaume hasta ayer habían sido notables o sobresalientes, en mi opinión tampoco había sido así. Pese a que a veces hace paradas inverosímiles, la sensación general no es de transmitir seguridad. Ni mucho menos. El año pasado había un portero que paraba y que sí la transmitía.