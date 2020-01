Valencia Basket se mide a su bestia negra

Valencianos y griegos se verán las caras en la primera jornada de la segunda vuelta de la Euroliga. Valencia Basket está por encima de Olympiakos en la clasificación aunque nunca han conseguido ganarle en La Fonteta.

Tras la gran victoria ante Alba Berlín la pasada semana, Valencia Basket es décimo clasificado con las mimas victorias que el octavo, Estrella Roja. De ganar, el equipo se metería de lleno en el TOP 8 de la Euroliga lo que supondría una dosis extra de moral para disputar la `final´ del domingo ante Joventut con un puesto en la Copa del Rey.

El conjunto griego es el equipo que más veces se ha enfrentado a los valencianos en la máxima competición europea ya que se han visto las caras en las cinco ediciones que Valencia Basket ha jugado la Euroliga. El conjunto valenciano sólo ha ganado una vez a Olympiakos y fue en la primer vez que jugaron en la temporada 2003-04. En la Fonteta hasta la fecha se han jugado cuatro partidos entre ambos equipos y todos han caído del lado visitante.

Para este partido Jaume Ponsarnau no podrá contar con Jordan Lloyd que sufre un esguince en su tobillo izquierdo y no estará con sus compañeros en el parqué de la Fuente de San Luis. Es una baja sensible para Valencia Basket ya que el americano estaba siendo uno de los jugadores más destacados de la plantilla en los últimos partidos.

Olympiacos llega en uno de sus peores momentos de la temporada. Sólo ha ganado uno de sus últimos seis partidos en Europa. Con un balance de (6-11) son decimoterceros y apuran sus opciones para estar entre los ocho mejores de la competición. Llegan a Valencia con la leyenda, Spanoulis, que se convirtió en el máximo anotador histórico de la Euroliga la pasada jornada. Baldwin, Cherry y Reed serán baja mientras que Milutinov ha viajado con el equipo pero será duda hasta última hora.

Se espera un gran ambiente en las gradas que tan sólo 48 horas después se jugará la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey ante el Joventut de Badalona.