El túnel de Andrómeda, paralizado por falta de hormigón

El túnel de Andrómeda suma una nueva complicación en la obra. Los trabajos deberían estar terminados a finales de 2020 pero todo juega en su contra. El alcalde de Valladolid ha explicado en los micrófonos de Hoy por Hoy Valladolid que ahora la obra está parada desde principios de diciembre, por falta de material. Al parecer, no hay ninguna empresa capaz de suministrar el hormigón necesario, que tiene unas características concretas y específicas según el proyecto de la obra. "Aunque no es competencia de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el gerente está en contacto con Adif y la empresa para poner una solución inmediata", ha dicho Óscar Puente, que ha añadido que le parece "surrealista".

El presidente de la Asociación de Vecinos de Pilarica corrobora ese problema pero añade otra circunstancia: los técnicos, además de advertir deficiencias materiales, advirtieron de la "pobre cualificación técnica" de la dirección de obra, lo que quiere decir que quienes dirigen los trabajos en la actualidad "no están cualificados" para ello, según José Luis Alcalde.

Además, Puente no ha querido desvelar detalles de la nueva empresa que, en principio, recalaría en Valladolid, en la zona del polígono del San Cristóbal, aunque sí cree que habrá buenas noticias a corto plazo, ya que el objetivo de esta empresa, de la que no se conoce sector o actividad siquiera, debería comenzar en enero de 2023. "Hay poco tiempo, hay que adquirir los suelos, hacer algún tipo de modificación de planeamiento pequeña y a partir de ahí,desarrollar el proyecto empresarial,que es muy grande".

Además, sobre el convento de las Catalinas, los más de 6.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad que fueron adquiridos por casi 6 millones de euros, Puente advierte que hay pocas opciones para aprovecharlo que no pasen por la colaboración público-privada: "Hay que ser conscientes de que la inversión que se requiere para poner a ese espeacio a fuincionar es muy costosa, y luego hay que mantenerlo".

Además, el alcalde ha confirmado que ha hablado esta misma mañana con Pedro Sánchez y aunque no confirma que le haya ofrecido puesto alguno, ha dejado clarop de nuevo "a él y a todo el que me conoce" que no cambia la alcaldía de Valladolid "por nada". "Es muy bonito ser ministro y formar parte de un proyecto político, y yo estoy dispuesto a ayudar pero desde donde estoy".

Además, ha confirmado que estudiarán la manera de regular o incluso prohibir el uso de petardos en la vía pública, que la CHD trabaja ya en la mejora y urbanización de entorno del Canal de Castilla y que se plantean modificar el pavimento del Puente Mayor.