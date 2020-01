Habrá liga en Jueves Santo y Domingo de Resurrección

La Federación de Castilla y León de Fútbol ha recordado a través de su twitter los cambios en el calendario del grupo 8º de Tercera División, como consecuencia de la eliminación de la Selección de Castilla y León, que, sin ningún jugador del Zamora CF, no pasó de la primera fase del Campeonato Nacional de la Copa de las Regiones UEFA que se disputó en La Rioja.

Cambios que se hacen atendiendo a lo aprobado en la Asamblea General de la Federación, una circular que textualmente indica:

“Como quiera que durante la presente Temporada 2019/2020 se disputará la Fase Nacional de la Copa de las Regiones U.E.F.A. cuyas fechas de celebración están señaladas para los días 6 al 8 de diciembre de 2019, la Primera Fase; y del 9 al 12 de abril de 2020, la Fase Final; no se establece jornada en referidas fechas. No obstante lo anterior, en el supuesto de que la Selección de Castilla y León no obtuviese la clasificación para disputar la antedicha Fase Final, las jornadas 33ª y 35ª, señaladas respectivamente los miércoles día 25 de marzo y 1 de abril, se trasladarían sin más trámite, a los días 9 de abril – Jueves Santo – y 12 de abril – Domingo de Resurrección.”

Por tanto, y ya que Castilla y León fue eliminada en la primera fase, las jornadas 33 y 35 pasan a disputarse en Jueves Santo, día en el que el Zamora jugará frente a La Granja, en Segovia y el Domingo de Resurrección, con viaje de los rojiblancos hasta Salamanca para jugar frente al Santa Marta.

En relación a la no presencia de jugadores del Zamora CF en la primera fase en La Rioja, continúa abierto el expediente a los 6 jugadores rojiblancos que no estuvieron en los entrenamientos de la Selección previsto en Toro, antes de que, por cambiar su ficha a profesional, no pudieran legalmente acudir a las llamadas.