Fernando: "Es mejor no pensar en el mercado"

El Almería volvió a echar el cerrojo a la portería y se vino con un 0-4 de Lugo. Partido perfecto para el guardián de la meta rojiblanca, Fernando Martínez, quizá el más contento de la pasada jornada en el vestuario. En una semana atípica, en la que no hay fútbol para los eliminados de la Copa del Rey -entre ellos el equipo almeriense-, el portero murciano analiza en los medios oficiales del club el día a día de la plantilla. Segundos de la fila y con tres puntos de ventaja respecto a Real Zaragoza y SD Huesca, el Almería recuperó sensaciones en el Anxo Carro y volvió a dar un golpe en la mesa tras el tropiezo con la Ponferradina en diciembre. Fernando recuerda que las bases del triunfo se ponen desde su portería: “Manteniendo la portería a cero ya te aseguras puntuar, y los equipos que luchan por cosas grandes son los que alcanzan la seguridad atrás. Queríamos conseguirlo y en Lugo tuvimos la solidez necesaria”.

El liderato, que ostenta el Cádiz, está a cinco puntos, pero no es un objetivo a corto plazo para él: “La Liga se hace larga y solo pensamos en lo nuestro. Cuando lleguen las últimas diez jornadas ya veremos otras cosas. No soy de los que mira a los demás”.

Lección

La Ponferradina golpeó donde más le duele al Almería y de cara al duelo con el Oviedo, que juega el próximo jueves, el vestuario ya se ha puesto en alerta. El ascenso pasa por el Mediterráneo y no pueden escaparse puntos: “Nos tiene que servir para aprender. En esta categoría si no igualas el ritmo y la intensidad del rival te puede pasar lo de la Ponferradina. Es una experiencia que no volverá a pasar, porque los puntos de casa son importantísimos”. En una semana sin Liga, el jugador puede desconectar: “Aprovecharemos para descansar y centrarnos en el Oviedo. No se hará largo al jugar el jueves”.

Fichajes

Con Kaptoum entrenando con sus nuevos compañeros, el club espera anunciar en breve más refuerzos, lo que implica salidas del plantel. Quedan muchos movimientos y en el equipo quieren aparcar el mercado para no despistarse. Fernando entiende que algunos jugadores puedan preguntar sobre su situación, pero sin aparcar lo deportivo. “Es mejor no pensar en situaciones que no puedes manejar. Es inevitable a veces pensar en el mercado, pero ahora en la mente solo puede estar el Real Oviedo y nosotros vamos a lo nuestro”. Palabra del nuevo guardián de la meta rojiblanca.