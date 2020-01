La alcaldesa de Castro Urdiales responde a Jesús Gutiérrez

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha desmentido las acusaciones del PRC y ha asegurado que “el equipo de gobierno defiende el interés de la ciudadanía, como ha demostrado durante la trayectoria del PSOE en el Ayuntamiento” y que “resulta paradójico que el PRC y Jesús Gutiérrez acusen de intereses personales a los demás”.

Herrán sostiene que “el traslado de Conservas Lolín no es una decisión municipal” y que “va al margen de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar el uso de la parcela de industrial a comercial, y poder instalar un centro comercial”. “Si no se traslada es porque no quiere”, recalca.

Además, explica que “la aprobación de la modificación del PGOU se llevará a cabo siempre y cuando los informes correspondientes aclaren de forma nítida la situación”. La alcaldesa añade que los documentos de la CROTU y Costas “señalan que la Confederación Hidrográfica advierte de que se trata de una zona inundable” y afirma que “hasta que este extremo no esté aclarado con informes municipales no será posible llevarlo a pleno a pesar de las presiones y faltas a la verdad del PRC”.

Finalmente, más allá de los aspectos anteriores, la alcaldesa quiere recordar que “el Ayuntamiento y el pleno municipal no deben usarse para subsanar la gestión privada”. La regidora ha enviado además a nuestra redacción informes técnicos en los que se apoya para cumplir estrictamente la legalidad.