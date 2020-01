La APM expresa su protesta ante el Málaga

La Asociación de la Prensa de Málaga se ha dirigido esta mañana al máximo representante de la entidad Málaga C.F. para expresarle su protesta por la decisión de convocar para mañana viernes una rueda de prensa sin que los periodistas puedan realizar preguntas, invitándole a que reconsidere su actitud.

La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), miembro de la FIP (Federación Internacional de Periodista) a las que pertenece esta Asociación, ya han manifestado reiteradamente su oposición a esta práctica que consideramos un intolerable ataque contra el más elemental servicio que prestan los periodistas a la sociedad. Las preguntas son básicas para que exista libertad de información y expresión y son imprescindibles para una sociedad democrática.

Entendemos que el Málaga C.F. es algo más que una empresa porque lo que hace afecta a los sentimientos de una ciudad, de unos aficionados y de una masa social que tiene derecho a que se conozcan todos los elementos de las decisiones que adopten y que afectan precisamente a ese sentir de los malagueños.

Si los periodistas no pueden realizar preguntas los ciudadanos van a carecer de toda la información necesaria y no se va a poder garantizar precisamente el derecho que tienen a conocer todos los aspectos de uno o varios hechos concretos. Y esto, dicho claramente, no es libertad de información. Una rueda de prensa sin preguntas atenta directamente a una de las premisas básicas del periodismo y del periodista: la posibilidad de contrastar información y opiniones.