El Directo sufre un nuevo expolio

La Plataforma Ciudadana del Directo denuncia que esta línea férrea ha sido objeto de un nuevo caso de expolio de los cables que afectan a su sistema de comunicaciones. En este caso, se trata del tramo que actualmente está en uso, entre Aranda y Burgos y que utilizan los convoyes de mercancías que dan servicio a las empresas metalúrgicas que utilizan el ramal Prado Marina.

Este colectivo dice que este último episodio que deja en una situación todavía más precaria este tramo por el que circulan todas las semanas un buen número de toneladas para estas industrias. El robo va en detrimento de las comunicaciones al dejar algunos tramos sin cobertura para cualquier incidencia de la que tengan que informar los maquinistas. “Los maquinistas están expuestos a no tener cobertura en todo el recorrido y en caso de cualquier incidencia tener que salir a alguna carretera o algún paraje en el que haya cobertura y poder así informar”, explica Jorge Núñez, el presidente de la Plataforma, que lamenta que “son cientos de miles de toneladas que se transportan anualmente de manera precaria”.

La Plataforma considera que esto es una muestra más de la dejadez en el mantenimiento de esta infraestructura ferroviaria por parte de ADIF. Este colectivo enviará esta tarde una carta certificada denunciando este nuevo capítulo. El presidente califica de “lamentable” la falta de interés tanto del Ministerio de Fomento como del organismo que se encarga de la conservación de la línea. “ADIF no sabe dónde está los 20 millones de euros previstos para el mantenimiento de esa línea y Fomento la ha dejado con 60 millones de euros robados en cable en el tramo Madrid Aranda; es una situación vergonzosa: no queda nada en la línea por robar y llevan haciéndonos un vacío desde hace más de 10 años, esto no es normal, no corresponde a la promoción de una ciudad como Aranda de Duero con 30.000 habitantes y de un evento cómo es la Ciudad Europea del Vino”, añade Núñez.