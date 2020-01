El Villarreal quiere mantener en la Copa su buen momento liguero

El Villarreal CF quiere mantener este sábado en la Copa del Rey, ante el Orihuela, su buen momento liguero tras las tres victorias seguidas en este campeonato que le han acercado a las plazas europeas.

Los castellonenses están en su mejor momento de los últimos meses y quiere evitar que un tropiezo en la Copa lo empañe en un partido en el que se enfrentan a un Orihuela que no está en su mejor momento, ya que lucha por salir de la última plaza de la tabla en el grupo tercero de la Segunda B.



En el duelo que se disputará a partido único en el campo de Los Arcos, el Villarreal sigue con la baja de Bruno Soriano y se pueden unir Rubén Peña y Toko Ekambi, que con un golpe en el muslo el primero y unas molestias el segundo, son duda y casi seguro baja para este partido.



El técnico del Villarreal, Javier Calleja, ha asegurado que no se producirán variaciones destacadas, por lo que se verá un equipo bastante reconocible y sin casi jugadores del equipo filial.



Sin embargo, jugadores como Sergio Asenjo, Pau Torres, Anguissa, Moi Gómez o Gerard Moreno, entre otros, podrían tomarse un descanso en esta cita.



El once del Villarreal en Los Arcos lo podrían formar Andrés, Migue, Albiol, Funes Mori, Alberto Moreno, Iborra, Manu Morlanes, Cazorla, Ontiveros, Bacca y Chukwueze