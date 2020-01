Empresa complicada la que afronta el Iberostar Tenerife este sábado (Principe Felipe, 19:30 horas) visitando al Casademont Zaragoza en un partido ante el tercer clasificado de la liga Endesa y que los aurinegros necesitan vencer para no depender de otros a la hora de certificar la cuarta posición que le haría cabeza de serie en el sorteo copero que se llevará a cabo el próximo lunes en Málaga.

Un encuentro que los tinerfeños afrontan con varias dudas como la de Sasu Salin. El escolta finés no ha terminado de recuperarse de sus problemas de salud toda vez que ha jugado enfermo los dos últimos partidos. Por el contrario, Santi Yusta se encuentra ya recuperado de su proceso gripal y aunque no está al cien por cien se vestirá de corto con sus compañeros para buscar el triunfo ante el conjunto de Porfirio Fisac.

El equipo maño se hace muy fuerte en su feudo toda vez que no conoce aún la derrota en los encuentros que ha disputado en el mismo en competición doméstica, y cuenta con varios ex canaristas en sus filas como Nico Brussino, Fran Vázquez y Rodrigo San Miguel aunque este último no jugará debido a problemas físicos. También es duda Javier Justiz quien ha estado entre algodones durante la presente semana.

Con todo esto, Txus Vidorreta espera un partido duro “ante un buen rival que sabe como hacer daño y que se hace muy fuerte a la hora de cargar el rebote ofensivo donde son muy certeros con un gran base como es Carlos Alocén y otros jugadores de calidad como Seeley, Radovic, Barreiro o Dylan Ennis. Debemos trabajar duro en defensa y ser fieles a nosotros mismos pues son muy veloces, siendo imprescindible hacernos fuertes en ataque”, sentenció.