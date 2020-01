Me gusta vivir en mi bloque. Saludo a mis vecinos por la mañana, algunos son más simpáticos, otros simplemente correctos. Este año hemos pintado la fachada y hemos cambiado la puerta, a costa de una derrama y de la reserva de la comunidad. Tenemos a una que no paga y alguno que se retrasa con las cuotas. A veces Carmen nos pide harina; Jacobo, el niño del primero sube a jugar con los míos; y Jose se ha unido a nuestra pachanga futbolera de los lunes. Coincidimos en la cabalgata del barrio, en algún perol de la asociación de vecinos o en el bar de la esquina. Pero nada más. No comparto mi vida con ellos. No sé qué votan ni me interesa. Pero este bloque es muy importante en mi vida, porque en él está mi casa, el techo que nos cobija a mí, a mi mujer y a mis hijos. Mi bloque es lo más parecido que conozco a un país. Nuestras banderas son las sábanas que ondean al sol en los tendederos.